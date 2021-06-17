Telegraph: привившиеся британцы смогут не соблюдать карантин после приезда из России

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства планирует разрешить британцам, получившим две дозы вакцины от коронавируса, путешествовать в ряд стран, в том числе в Россию, без необходимости соблюдать карантин после возвращения. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

По информации издания, исключения для полностью вакцинированных лиц будут касаться только поездок в страны желтого списка, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными.

Таким образом, подобный план откроет возможности вакцинированным гражданам для свободного посещения наиболее популярных направлений среди британцев, таких как Европа и США.

Однако, как говорится в статье, предложения по внесению поправок в действующие нормы по турпоездкам находятся на ранней стадии рассмотрения. Как указывает The Daily Telegraph, британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступавший за ужесточение пограничных ограничений, открыт для потенциальных изменений.

"Он [план] все еще находится на ранней стадии рассмотрения, и не ясно, будет ли он доработан к концу месяца. Предстоит еще очень много сделать. Ведь дьявол кроется в деталях", - пояснил неназванный источник издания.

Таким образом, пока не понятно, будут ли новые меры ограничиваться только британцами, выезжающими за рубеж, или смогут применяться в отношении всех пребывающих из стран с умеренной опасностью. Остается нерешенным и вопрос с теми, кому противопоказаны вакцины, а также несовершеннолетними, учитывая, что им было решено не делать уколы.

О светофорной системе

Ожидается, что обсуждения проекта должны пройти в соответствующем комитете кабинета министров в ближайшие две недели. Крайней датой обозначено 28 июня, когда министры пообещали пересмотреть действующую в стране светофорную систему поездок.

В соответствии с этой системой, введенной в стране в мае, все направления поделены на группы трех цветов - зеленого, желтого и красного. На данный момент желтый список включает больше полутора сотен стран, в том числе Россию. По возвращении оттуда путешественники вынуждены соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома. Штраф за нарушение правил самоизоляции или сообщение ложной информации при въезде в королевство грозит штрафом в размере £10 тыс. (больше 1 млн рублей). При поездке в Великобританию из этих стран также придется трижды сдать тест на коронавирус - перед въездом в королевство и еще дважды после прибытия.

Вакцинировать всех взрослых

К настоящему моменту 78,9% совершеннолетних жителей королевства (41,1 млн человек) получили первую дозу вакцины от COVID-19. Полностью привиты 56,6% взрослых британцев - больше 29 млн человек. Эксперты отмечают, что вакцины показывают высокую эффективность против индийского штамма вируса, хорошо защищая как от заражения, так и от тяжелых форм болезни, если оно все-таки произошло.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на пресс-конференции в Лондоне 14 июня, подтвердил, что в планах правительства дать всему взрослому населению страны к 19 июля первую дозу вакцины. К этому же моменту британские власти намерены снять все ковидные ограничения.