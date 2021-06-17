Эксперт сообщила, что более 70% молодых жителей Дальнего Востока планируют переехать

ТАСС, 17 июня. Свыше 70% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, живущих на Дальнем Востоке, планируют переехать. Об этом сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова во время VI Международной конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Чите.

"На Дальнем Востоке максимальное значение тех, кто хотел бы сменить место жительства. В возрастной группе 18-24 [года], которая всегда характеризуется самым высоким миграционным потенциалом, этот показатель превышает 70% по состоянию на 2020 год, вторую половину", - сказала Михайлова, уточнив, что большинство собирается переезжать в другие регионы России.

Среди факторов, которые влияют на желание сменить место жительства, она назвала неудовлетворенность уровнем качества жизни. "Если смотреть по отдельным сферам, мы ничего не получим. По каким-то параметрам у нас все хорошо, есть определенные проблемы с городской средой, с инфраструктурой, есть серьезные проблемы с жилищной политикой и стоимостью жилья. За термином "уровень жизни" стоят не конкретные меры и характеристики, а стоит эмоциональный фон и общее восприятие того, что происходит вокруг", - отметила Михайлова.

Она обозначила, что важным является и критерий того, хотят ли родители, чтобы их дети оставались жить в родном населенном пункте. И этот показатель находится на минимальном уровне за все годы измерений. "Мы ожидали, что в 2020 году у нас резко снизится количество людей, которые планируют изменить место жительства, что у нас миграционные намерения будут падать. Но мы увидели самый высокий показатель, начиная с 2015 года", - сказала она.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что количество переехавших на Дальний Восток людей в возрасте от 20 до 24 лет превысило число покинувшей регион молодежи. Он отметил, что в макрорегионе действует ряд механизмов поддержки населения, в том числе граждане могут получить землю по программе "Дальневосточный гектар" и взять льготный кредит на покупку или строительство жилья по программе "Дальневосточная ипотека".