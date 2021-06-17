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Пандемия COVID-19

В крупнейшем городе ЯНАО отменили единый школьный выпускной

При этом в самих школах Нового Уренгоя выпускные состоятся

ТАСС, 17 июня. Власти Нового Уренгоя, крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), приняли решение об отмене единого школьного выпускного из-за роста распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем официальном Instagram-аккаунте.

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"Сейчас обстоятельства таковы, что мы вынуждены принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего роста количества пациентов. Именно поэтому на основании рекомендаций Роспотребнадзора сегодня решением внеочередного заседания оперштаба мы приняли решение об отмене массовых городских мероприятий, в том числе и общегородского выпускного. Мы не можем себе позволить такой риск - собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей", - написал он.

Воронов отметил, что решение об отмене общегородского выпускного вызвано ростом заболеваемости коронавирусом жителей в последние дни. Он добавил, что речь идет только об общегородской торжественной части. "Выпускные пройдут в школах: линейка, награждения, у всех будет возможность попрощаться с одноклассниками и учителями", - сказал Воронов.

По данным пресс-службы регионального правительства, в ЯНАО с начала пандемии зафиксировано около 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 38 тыс. человек выздоровели, 424 умерли. При этом почти 7 тыс. случаев зарегистрировано в Новом Уренгое. Город является лидером по количеству заразившихся в населенных пунктах Ямала.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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