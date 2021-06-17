МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как сообщили в четверг в пресс-бюро ФСИН, по итогам опроса самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах стал Александр Пушкин, на втором месте Сергей Есенин, на третьем Михаил Лермонтов.

"Рейтинг самых читаемых поэтов выглядит следующим образом: Пушкин, Есенин, Лермонтов, Высоцкий, Блок, Цветаева, Ахматова, Маяковский, Бродский, Твардовский, Некрасов и Пастернак", - сказали во ФСИН.

Среди наиболее читаемых произведений Пушкина оказались "Сказка о царе Салтане", "Я помню чудное мгновенье", "Евгений Онегин", "Признание". Наиболее востребованными произведениями Есенина стали "Письмо к женщине", "Письмо матери", а среди стихотворений Лермонтова чаще всего читают "Парус" и "Кавказ".

Популярными среди заключенных также оказались "Я не люблю..." Владимира Высоцкого, "Незнакомка", "Друзьям..." Александра Блока, "Не хочу ни любви, ни почестей" Марины Цветаевой, "Я научилась просто мудро жить" и "Родная земля" Анны Ахматовой.

Из произведений Маяковского чаще всего читают "Стих о советском паспорте". Среди стихотворений Бродского наиболее востребованным стало "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...". В рейтинг любимых произведений среди заключенных также попал "Василий Теркин" Александра Твардовского, "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова и "Гамлет" в переводе Бориса Пастернака.

Рейтинг наиболее читаемых авторов стихотворений в местах лишения свободы составлен в рамках акции "Твои друзья - книги". Она стартовала в учреждениях уголовно-исполнительной системы с 15 июня.

В рамках акции пройдут литературные вечера, встречи с авторами и деятелями культуры, представителями библиотек, музеев, общественных организаций.