Мишустин направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Красная площадь"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь" является одним из главных культурных и литературных событий в России, отмечает премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям мероприятия, проходящего с 17 по 20 июня в Москве.

"Приветствую вас на VII Книжном фестивале "Красная площадь", который уже многие годы является одним из главных культурных и литературных событий в нашей стране. По традиции здесь, в сердце Москвы, в течение нескольких дней будет царить неповторимая атмосфера, состоится уникальный книжный парад", - говорится в телеграмме главы правительства, текст которой опубликован в четверг на сайте кабмина. Премьер отмечает, что фестиваль дает возможность увидеть лучшее в сфере книгоиздания, приобрести литературу различных жанров, а также встретиться с деятелями искусства, а для профессионалов он открывает возможность обсудить волнующие вопросы отрасли.

Растущий интерес к фестивалю Мишустин назвал значительным подтверждением слов писателя Алексей Толстого: "Хорошая книга - точно беседа с умным человеком. Читатель получает от нее знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь".

"Уверен, что особым интересом у посетителей будут пользоваться мероприятия, посвященные Году науки и технологий и 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова. А также 100-летию Государственного музея истории российской литературы, программе поддержки национальных литератур народов России и 800-летию Нижнего Новгорода", - говорится в послании председателя правительства. Он пожелал участникам и гостям фестиваля ярких дней, незабываемых впечатлений и новых открытий.

В рамках книжного фестиваля "Красная площадь" свои работы представят лучшие издательства из 45 регионов РФ. Традиционно будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга" и другие. Посетителей ожидают встречи с писателями, среди которых Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, а также дискуссии, лекции, обширная программа для детей и подростков.