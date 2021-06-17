Москвичей просят в нерабочие дни не пользоваться городским транспортом без необходимости

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Жителей столицы просят в объявленную нерабочей неделю с 15 по 19 июня не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"По указу мэра Москвы эта неделя объявлена нерабочей. Мы очень просим наших пассажиров передвигаться по городу только в случае крайней необходимости, а в общественном транспорте надевать маску и перчатки. Пользуйтесь транспортом не в часы пик и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и проявляйте заботу о других", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.