Грузия отменила обязательный ПЦР-тест для детей до 10 лет при въезде в страну

ТБИЛИСИ, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение отменить обязательную справку о прохождении ПЦР-теста для детей до 10 лет, въезжающих в республику. Соответствующие изменения в постановлении правительства в четверг опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".

"Любое лицо до 10 лет, прибывшее из иностранного государства (вне зависимости от гражданства), освобождается от обязанности предоставить отрицательный ПЦР-тест и от проведения ПЦР-исследования на третий день после пересечения границы", - сказано в постановлении.

Грузия с 1 июня открыла с ближайшими соседними государствами сухопутные границы, которые были закрыты с марта прошлого года. Из Армении, Азербайджана, России, Турции и ряда других стран ближнего и дальнего зарубежья могут въезжать в республику те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации и имеют при себе справку с отрицательным ПЦР-тестом. При отсутствии документа о прохождении вакцинации при въезде в Грузию требуется предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа, кроме того, въезжающий обязан в течение трех дней повторно сдать анализ.

С 1 февраля в Грузии также снят запрет на регулярное авиасообщение.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Всего в республике заразились 356 920 человек, что составляет 9,57% численности населения. Выздоровели 342 720 пациентов, 5 114 человек умерли. В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. Более 221 тыс. человек получили как минимум одну дозу вакцины (5,93% населения). Власти до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.