Запись на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье выросла более чем вдвое

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса в Московской области выросла в последние дни более чем вдвое, до 30-35 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил в четверг на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор Андрей Воробьев.

"С 12 числа [июня] видим рост записавшихся на прививку. <...> Если раньше запись была на 12-14 тыс., то сейчас она доходит до 30-35 тыс., как мы ожидаем сегодня, в день", - сказал он.

Воробьев добавил, что власти региона обратились за дополнительным объемом вакцин. "Мы получаем вакцину, вместе с тем это остается актуальным вопросом. Светлана Анатольевна, я прошу и дальше очень внимательно смотреть, чтобы в каждом пункте было необходимое количество [доз] вакцин", - обратился он к зампреду правительства - министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Накануне главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.