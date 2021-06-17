Власти Подмосковья сообщили, что антитела не являются противопоказанием для вакцинации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщила в четверг зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Запросим разработчиков вакцины, еще раз в институте им. Гамалеи, хотя они нам подтверждали неоднократно, что наличие антител не является противопоказанием для прививки [от коронавируса]", - сказала она на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Стригункова добавила, что раньше при вакцинации рекомендовали подождать шесть месяцев при наличии антител после перенесенного COVID-19.

"Сейчас уже понятно, что, во-первых, есть люди, которые болеют, но у них вообще нет антител, есть те, у кого антитела очень маленькие. То есть ограничить какими-то размерами антител, <...> этого делать никто не будет, и медики считают, что это неправильно. Поэтому всем нужно доносить информацию, что антитела в любом количестве - они в принципе не являются противопоказанием для вакцинации, хуже от этого не будет", - отметила она.

"Нам нужно тогда, соответственно, профессиональное заключение, чтобы было ясно, чтобы это нам подтвердили врачи", - подчеркнул Воробьев.

Стригункова также отметила, что вакцинация мигрантов от COVID-19 возможна в Московской области при наличии у них временной регистрации и полиса ОМС.

"Иностранцев и мигрантов мы можем прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация или полис ОМС", - сказала Стригункова.

Она отметила, что по требованию прививать мигрантов без наличия ОМС запрещено.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Накануне главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих.

Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.