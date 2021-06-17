Кабмин выделит почти 6 млрд рублей на модернизацию инфекционных лабораторий в регионах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ направит почти 6 млрд рублей на модернизацию более 80 инфекционных лабораторий в регионах. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер отметил, что кабмин "продолжает работу по модернизации инфекционной службы".

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу. Сегодня направим из федерального бюджета почти 6 млрд рублей для модернизации более 80 лабораторий в медицинских организациях", - сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что эти средства пойдут на обновление приборной базы, приобретение современного оборудования, чтобы выявлять в том числе редкие и новые инфекционные заболевания. "Это важные меры для создания системы, которая будет защищать людей от возможных рисков в этой сфере", - заключил он.