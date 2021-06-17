Глава Липецкой области возглавил ежегодный рейтинг системы распространения печатных СМИ

ЛИПЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов возглавил ежегодный всероссийский рейтинг глав регионов по отношению к системе распространения печатных СМИ, подготовленный Союзом предприятий печатной индустрии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба региональной администрации.

"Оценка эффективности деятельности руководителей субъектов РФ проводилась по специальной методике, включающей пять модулей показателей", - рассказали в пресс-службе. В частности, речь идет об уровне обеспеченности населения торговыми объектами, где продается периодика, а также рост такого показателя за прошедший год. Также оценивался уровень арендных ставок для объектов по распространению прессы.

"Анализировались такие показатели, как ассортиментная свобода объектов по распространению периодики, наличие региональных программ по поддержке распространителей, проектов по его развитию, административное регулирование рынка", - продолжили в пресс-службе. Учитывалось и выделение средств из регионального бюджета на модернизацию торговых объектов, программ по развитию павильонов прессы, выделению субсидий розничным распространителям, наличию проектов по развитию социальных киосков и других проектов.

"В сумме по всем модулям глава администрации Липецкой области набрал 78 баллов из 100 возможных", - сказали в пресс-службе. Сам же Артамонов, комментируя показатель рейтинга, заметил, что областные власти поддерживают развитие медиарынка и нацелены "на конструктивное взаимодействие с прессой". "В Липецкой области выходит множество различных газет и журналов, появляются новые интересные издания, благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, высокому профессионализму мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей области проблем", - подчеркнул Артамонов.

Он также напомнил, что регион входит в топ-10 по обеспеченности населения киосками прессы. "Арендные ставки для них в регионе соответствуют приказу Минкомсвязи №197, причем как в областном центре, так и в муниципалитетах, кроме того в области реализуется масштабная, продуманная на перспективу программа развития рынка печатных СМИ, в рамках которой осуществляется господдержка печатных СМИ и модернизация торговых объектов", - подчеркнул Артамонов.