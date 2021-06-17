Путин посоветовал управленцам относиться к проблемам людей как к своим собственным

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил будущим губернаторам и другим руководителям значение слова "госслужба". По мнению главы государства, управленцы должны "кожей чувствовать проблемы людей, принимать их как свои собственные".

На встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления в четверг Путин подчеркнул, что государственная служба "измеряется не только и не столько цифрами и отчетами, самое главное - это конкретные улучшения в жизни людей".

"Чтобы быть действительно эффективным управленцем, которому доверяют, нужно не просто понимать и слышать людей, - что, разумеется, само по себе очень важно, без этого никуда, - но еще важнее, что называется, кожей чувствовать проблемы людей, принимать их сердцем, душой, принимать их как свои собственные", - уверен президент.

"Государственная служба - это, прежде всего, именно служение. Гражданам, обществу, стране", - указал глава государства. Он убежден, что выпускники программы именно так видят свою задачу. Для примера Путин привел работу участников программы в качестве волонтеров во время пандемии.

По мнению президента, особенно ценно, что участники программы "изучали лучшие отечественные и зарубежные практики, напрямую общались с самыми опытными и эффективными управленцами и многое у них почерпнули".

"Важно и то, что во время обучения (кстати, при поддержке действующих глав субъектов Федерации - выпускников программы) вы прошли стажировки непосредственно в регионах, что называется, работали "на земле", начали работу над реальными проектами развития территорий, которые, надеюсь, получат свое продолжение", - заметил глава государства.

Он рассчитывает, что выпускники программы распространят "приобретенные навыки, опыт, управленческие практики" на местах работы. "Окончание учебы - это всегда только начало нового этапа в жизни, в профессиональной карьере", - предупредил Путин. "Я рассчитываю на вас не просто как на свой кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в нужных России отраслях производства", - обратился президент к выпускникам программы.