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Сенатор Королев заявил, что досрочно покидает Совфед по рекомендации врачей

Экс-губернатор Липецкой области подчеркнул, что принял решение покинуть Совет Федерации из-за состояния здоровья
Сенатор Совета Федерации Олег Королев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Сенатор Совета Федерации Олег Королев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, заявил ТАСС в четверг, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия по рекомендации врачей.

Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 23 июня рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий Королева. Сенатор написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.

"Именно из-за состояния здоровья я и принял решение покинуть Совет Федерации, рекомендовано врачами", - сказал Королев, добавив, что в данный момент находится в больнице.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.

Теги
Королев, Олег ПетровичРоссия
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