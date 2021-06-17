Сенатор Королев заявил, что досрочно покидает Совфед по рекомендации врачей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, заявил ТАСС в четверг, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия по рекомендации врачей.

Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 23 июня рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий Королева. Сенатор написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.

"Именно из-за состояния здоровья я и принял решение покинуть Совет Федерации, рекомендовано врачами", - сказал Королев, добавив, что в данный момент находится в больнице.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.