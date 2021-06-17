В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 8 млн человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 8 млн человек стали участниками различных проектов, которые входят в платформу "Россия - страна возможностей". Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"По поручению президента России в нашей стране выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, которая включает в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы "Россия - страна возможностей", участие в которых приняли уже более 8 млн человек, и программу кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС (ВШГУ)", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО, директора ВШГУ Алексея Комиссарова.

Он подчеркнул, что главная цель этой системы - дать возможность для самореализации всем жителям страны, обеспечить прозрачные карьерные механизмы для талантливых людей.

"Данная система начинается с конкурсов для школьников, таких как "Мой первый бизнес" и "Большая перемена", на участие во втором сезоне последнего поступило более 2,5 млн заявок от школьников 5-10-х классов и студентов колледжей и техникумов. Далее она продолжается проектами для учащихся вузов, такими как конкурс "Твой ход", запущенный в этом году, олимпиада "Я - профессионал", проектами для профильных специалистов "Цифровой прорыв", "Мастера гостеприимства", "Учитель будущего" и другими и завершается конкурсом для управленцев "Лидеры России" и программой кадрового управленческого резерва ВШГУ, которую в народе еще называют "Школой губернаторов", - добавил он.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе ВШГУ РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково" и Высшей школой экономики. Всего по программе в 2017-2021 годах в составе четырех образовательных потоков прошли обучение 305 человек. Среди выпускников программы 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной думы, 32 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников. Четвертый поток программы был запущен 30 сентября 2020 года. Обучение успешно завершили 80 человек. В числе слушателей 16 победителей конкурса управленцев "Лидеры России". За время обучения на четвертом потоке 12 слушателей получили новые назначения, в том числе трое были назначены временно исполняющими обязанности глав субъектов РФ.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ее наблюдательный совет возглавляет президент.