В Тверской области в 2021 году начнется реновация центральных районных больниц

ТАСС, 17 июня. Около 4 млрд рублей направят до 2025 года на реализацию проекта реновации Бежецкой центральной районной больницы (ЦРБ), на базе которой создадут первый в Тверской области современный межрайонный медицинский центр. В дальнейшем аналогичные центры сформируют и в других крупных муниципальных образованиях региона, что увеличит объем оказания высокотехнологичной медпомощи населению, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"Реализация проекта реновации Бежецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. В рамках первого этапа планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также создадут кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты. На втором этапе заявлено строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Современный межрайонный медцентр в Бежецком районе станет первым в регионе, затем реновацию ЦРБ проведут в ряде других крупных муниципалитетах. Как сказали ТАСС в пресс-службе, такие центры создаются по поручению губернатора Игоря Рудени, чтобы увеличить количество высокотехнологичных медучреждений по области. "Создание нового, современного учреждения позволит улучшить условия для пациентов, повысить качество медобслуживания, увеличить объемы оказания медицинской помощи населению не только Бежецкого, но и близлежащих районов", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главврача Бежецкой ЦРБ Владимира Михайлова.

Губернатор в четверг осмотрел площадку, отведенную для строительства, и действующую ЦРБ. Подрядчик уже готовится приступить к строительным работам, по данным пресс-службы, общая стоимость проекта составит около 4 млрд рублей. "Губернатор поручил привести в порядок дорогу, ведущую к больнице, а также прилегающую территорию. Напомним, с 2021 года в регионе реализуется проект по ремонту территорий возле учреждений здравоохранения", - добавили в пресс-службе.

Бежецкая ЦРБ обслуживает жителей девяти муниципальных образований. В ее структуре есть поликлиники для взрослых и детей, педиатрическое, хирургическое, фтизиатрическое, травматологическое и другие отделения, первичный сосудистый центр, женская консультация, восемь офисов врача общей практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта. В больнице работают 644 специалиста, из них 65 - врачи.