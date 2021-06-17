Власти Нижнего Тагила объяснили увольнение медиков с работы в ковидном госпитале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минздрав Свердловской области объяснил массовое увольнение медиков из городской больницы №1 Нижнего Тагила тем, что большинство из них были трудоустроены временно, как дополнительные силы для лечения пациентов с коронавирусом. Решение об увольнении приняли в связи с окончанием работы ковидных отделений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о массовом увольнении врачей в одной из городских больниц Нижнего Тагила. По данным изданий, с марта уволили более сотни специалистов.

"Основные увольнения пришлись на март и апрель этого года в связи с окончанием работы отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Отметим, массово уволены только те, кого брали временно для работы в ковидном госпитале", - сказали в министерстве.

В больнице №1 за пять месяцев 2021 года уволили 18 человек, из них десять были временными работниками и уволены в связи с перепрофилированием, четверо ушли на пенсию, двое изменили место жительства, один человек ушел в частный бизнес и еще один человек перешел на должность главврача Нижнетагильского отделения РЖД. Из 18 уволенных врачей только один являлся работником поликлинической службы, добавили в министерстве.

В части среднего медперсонала принято 11 новых специалистов. "Уволено 52 сотрудника, из них 16 в связи с перепрофилированием, десять человек вышли на пенсию, трое изменили место жительства и поэтому ушли, пять человек ушли из профессии. За май из поликлиники уволилось пять человек среднего медперсонала - два фельдшера в возрасте 70+, три медицинских сестры", - сказали в пресс-службе.