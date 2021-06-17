В Европе смертность от COVID-19 снижается на фоне вакцинации населения

В странах Евросоюза вакцинация стартовала в конце прошлого - начале этого года. Формально она является добровольной, однако на практике власти внедряют различные льготы и послабления для тех, кто сделал прививку. Одна из таких мер - введение с 1 июля европейского ковид-сертификата, обладатели которого смогут свободно перемещаться внутри ЕС. На национальных уровнях прошедшим вакцинацию могут разрешить, например, свободно посещать музеи, театры, спортивные состязания и различные мероприятия, тогда как от тех, кто не привился, требуется наличие отрицательного ПЦР-теста либо свидетельства о перенесенном заболевании.

Во Франции вакцинацию полностью прошли 25,4% жителей (почти треть взрослого населения). Заболеваемость снизилась с более чем 60 тыс. случаев заражения в сутки в ноябре 2020 года до менее чем 3 тыс. в середине июня, смертность за тот же период - с примерно 1,5 тыс. летальных исходов в сутки до менее 100. На фоне очевидного улучшения эпидемической ситуации власти решили с 21 июня отменить комендантский час, действовавший с прошлой осени, и обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Схожие показатели регистрируются в таких европейских странах, как Испания, Италия, Германия и Польша: на пике там фиксировали по 30-40 тыс. случаев заражения и примерно по 1 тыс. и более смертей в сутки. К середине июня заболеваемость в Испании и Италии опустилась ниже 2 тыс. инфицированных в день, в Германии - ниже 1 тыс., в Польше - ниже 500. В Италии, Германии и Польше от COVID-19 сейчас умирают менее 100 человек, в Испании - менее 20. Схожи и уровни вакцинации: в Испании полностью привиты 28% жителей, в Италии - 23,8%, в Германии - 27,1%, в Польше - 25,8%.

В Великобритании ситуация несколько иная: после того, как в конце 2020 года заболеваемость достигла максимума - 60 тыс. заразившихся в сутки, - в середине мая она опустилась до примерно 2 тыс., однако после снова начала расти и к июню достигла 8 тыс., что соответствует февральским показателям. При этом смертность, на пике превышавшая 1,8 тыс. летальных исходов в сутки, с апреля держится на уровне менее 50, а в июне - менее 20 смертей. Привиты уже около половины жителей. По мнению британских экспертов, такое развитие эпидемической ситуации подтверждает тезис о том, что вакцинация, возможно, и не устраняет полностью риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения болезни, чреватого смертью пациента.

Проблемы в других регионах

В США, входящих в число мировых лидеров по масштабам прививочной кампании, эпидемическая ситуация больше похожа на европейскую. При этом Индия, являющаяся эпицентром вспышки коронавируса в Азии, и страны Южной Америки приступили к вакцинации позже, чем европейские государства, и это отражается на показателях заболеваемости и смертности.

В Соединенных Штатах в январе выявляли ежедневного около 300 тыс. случаев заражения, сейчас же заболеваемость опустилась ниже 15 тыс. Смертность сократилась с более чем 4 тыс. летальных исходов в сутки зимой до менее 500 в июне. На данный момент полный курс вакцинации прошли около 45% жителей.

В Бразилии заболеваемость уже четвертый месяц держится на уровне максимальных значений, доходя до 80 тыс. новых инфицированных в день, при этом смертность снизилась с более чем 3,8 тыс. летальных исходов в сутки в апреле до примерно 2 тыс. в середине июня. Полностью привиты 11,6% жителей.

В Колумбии сейчас регистрируют 28-30 тыс. случаев заражения и около 600 летальных исходов в сутки, это максимальные значения для страны с начала пандемии. Полностью вакцинированы лишь 7,9% населения.

В Аргентине заболеваемость по сравнению с майским пиком (более 40 тыс.) снизилась вдвое, но смертность держится на самом высоком уровне (около 700 умерших в сутки). При этом вакцинированы 7,8% жителей.

В густонаселенной Индии пик заболеваемости (более 400 тыс. случаев заражения в сутки) пришелся на май, к середине июня показатели опустились ниже отметки 70 тыс. Но смертность все еще высокая - от ковида все еще умирают более 3 тыс. человек. Полностью прошли вакцинацию всего лишь 3,67% жителей.