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Вакцинацию беременных от коронавируса могут разрешить в ближайшую неделю-полторы

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество беременных женщин, которые сегодня наблюдаются в связи с COVID-19, составляет около 10 тыс. человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцинация беременных от коронавируса может быть разрешена в ближайшие неделю-полторы. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных. Поэтому особое внимание, конечно же, профилактике заражения у этой категории. Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы это решение по использованию [вакцины] для профилактики заболевания будет ими вынесено", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, количество беременных женщин, которые сегодня наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около 10 тыс. человек.

Министр назвал вовлечение в число заболевших коронавирусной инфекцией беременных женщин особенностью настоящего периода.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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