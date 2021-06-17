Вакцинацию беременных от коронавируса могут разрешить в ближайшую неделю-полторы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцинация беременных от коронавируса может быть разрешена в ближайшие неделю-полторы. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных. Поэтому особое внимание, конечно же, профилактике заражения у этой категории. Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы это решение по использованию [вакцины] для профилактики заболевания будет ими вынесено", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, количество беременных женщин, которые сегодня наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около 10 тыс. человек.

Министр назвал вовлечение в число заболевших коронавирусной инфекцией беременных женщин особенностью настоящего периода.