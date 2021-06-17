В Думу внесли законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутат от "Единой России" Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/ч в черте города. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных. Законопроект был внес в Госдуму без официального отзыва правительства, обязательного для поправок в КоАП РФ, в связи с чем профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, вероятнее всего, примет решение вернуть документ автору.

Сейчас в России действует нештрафуемый порог для превышения скорости на 20 км/ч от установленного лимита. Законопроектом предлагается дополнить КоАП положением, что "превышение скорости в населенных пунктах на величину более 10 [км/ч], но не более 20 км/ч - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей".

По мнению депутата, это поможет сократить число ДТП из-за нарушения скоростного режима в черте населенных пунктов, особенно тех, через территорию которых пролегают автодороги регионального и федерального значения. "Отсутствие ответственности за нарушение скоростного режима на величину до 20 км/ч позволяет водителям транспортных средств нарушать правила и осуществлять движение транспортных средств в населенных пунктах со скоростью до 80 км/ч при ограничении 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью до 40 км/ч при ограничении 20 км/ч", - отмечает автор.

"Единая Россия" не поддерживает снижение нештрафуемого порога для автомобилистов при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, такие решения должны широко обсуждаться общественностью и экспертами, заявил ранее секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Так он прокомментировал майскую публикацию газеты "Коммерсант" о том, что МВД и Минтрансу РФ поручено до 1 августа подготовить и предоставить в правительство согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.