Поврежденные ливнем дороги в Ростове-на-Дону восстановят за четыре дня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Участки дорог в Ростове-на-Дону, поврежденные в результате сильного дождя, восстановят в течение четырех дней. Об этом в четверг на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"До утра районные службы приведут улично-дорожную сеть в порядок. И в течение четырех дней силами муниципального казенного учреждения "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры" и ресурсоснабжающих организаций будет восстановлено дорожное полотно на поврежденных участках", - написал Логвиненко.

По данным властей, в результате ливня было повреждено асфальтовое покрытие в переулках Халтуринском, Приволжском, Семашко и на улице 13-я линия.

Ранее в четверг власти сообщали о 43 участках подтопления. Всего же в городе зафиксировали более 100 происшествий, которые стали результатом непогоды.