Архиерейский собор в ноябре рассмотрит результаты экспертиз "екатеринбургских останков"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вопрос о признании или непризнании "екатеринбургских останков", принадлежащих царской семье, святыми мощами может быть рассмотрен на Архиерейском соборе Русской православной церкви (РПЦ) в ноябре нынешнего года, сообщается на официальном сайте Московского патриархата в четверг.

"Решение о признании или непризнании "екатеринбургских останков" святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть принято Архиерейским собором по представлению Священного синода", - говорится в сообщении. Соответствующее решение было принято на заседании Священного синода в четверг.

На заседании участники ознакомились с результатами различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, физико-химических, баллистической, почерковедческой, антропологических и других, представленных Следственным комитетом России и проводимых "в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов царской семьи", подчеркивается в опубликованном документе.

Также синод постановил опубликовать результаты экспертиз после завершения расследования.

В журналах Священного синода РПЦ, опубликованных 29 декабря прошлого года, сообщалось, что Архиерейский собор Русской православной церкви пройдет с 15 по 18 ноября 2021 года. Для его подготовки с 26 по 28 мая 2021 года прошел пленум Межсоборного присутствия.

Архиерейский собор - орган управления РПЦ, которому, согласно ее уставу, принадлежит высшая власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и других вопросах церковной жизни. Последний на данный момент Архиерейский собор РПЦ состоялся в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

Ход расследования и позиция РПЦ

В сентябре 2015 года возобновилось расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертизы. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению.

В декабре прошлого года глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) сообщил журналистам, что РПЦ не торопится с признанием подлинности останков царской семьи, так как ждет окончательной ясности в этом вопросе. По его словам, у исследователей останков были доводы как в пользу их принадлежности расстрелянной царской семье, так и "много вопросов, которые остаются без ответа". "Это не какой-то артефакт, для нас это принципиально, это святые люди, люди, которые сыграли существенную роль в духовной и государственной жизни нашего народа, поэтому Церковь не торопится, исполняя слова святейшего патриарха", - пояснил тогда митрополит Евгений.