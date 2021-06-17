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Пандемия COVID-19
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Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Москве пренебрежением мерами профилактики

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что интенсивность распространения индийского штамма коронавируса увеличивается

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пренебрежение мерами профилактики и интенсивность сезонной миграции населения являются основными причинами заметного роста распространения коронавируса в Москве. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Связано это [рост заболеваемости] с тремя абсолютно понятными факторами. Первое - это нигилизм тотальный к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Также это связано с интенсивностью миграции конца весны - начала лета", - сказала она.

Попова добавила, что в сложившейся обстановке необходимой мерой является максимальное снижение контактов.

Интенсивность распространения индийского штамма коронавируса в России увеличивается, заявила Попова.

"Самое интенсивное распространение сегодня - это индийского варианта. <...> Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", - сказала она.

Попова уточнила, что, помимо индийского, на данный момент циркулируют еще три штамма коронавируса: британский, южноафриканский и бразильский.

Субъектам РФ было дано поручение усилить мониторинг за изменчивостью коронавируса и эпидемической ситуацией в целом и в случае необходимости ввести дополнительные меры профилактики, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Мы очень внимательно следим за контактами, и это дополнительное мое поручение [было дано] подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования при необходимости", - сказала она.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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