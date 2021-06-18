Школьники сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские одиннадцатиклассники будут сдавать 18 июня Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу.

"На участие в ЕГЭ по биологии заявилось около 149 тыс. человек, из них более 127 тыс. - выпускники текущего года", - говорится в сообщении. Работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Время на ее выполнение в 2021 году увеличено на 25 минут - до 3 часов 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36. Свои результаты участники получат не позднее 5 июля.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную, которые проводятся в разные дни. Таким образом, 18 июня выпускники сдают письменную часть, 21 и 22 июня - устную. При этом устная часть сдается по желанию.

В пресс-службе отметили, что участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. На участие в ЕГЭ по английскому зарегистрировались почти 102 тыс. человек, из них выпускников текущего года - более 90 тыс. Немецкий язык планируют сдавать 1 406 участников, французский - 907, китайский - 209, испанский - 171.

Письменная часть работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку - 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится три часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22. Письменная и устная части оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную - 20 баллов. Свои результаты выпускники узнают не позднее 7 июля.

В ведомстве отметили, что при организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.