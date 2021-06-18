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Пандемия COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии привилась от коронавируса препаратом Pfizer

Джасинда Ардерн отметила, что ее самочувствие после прививки лучше, чем после вакцинации против гриппа

СИДНЕЙ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн привилась от COVID-19 вакциной американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Radio New Zealand.

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По ее данным, первую дозу препарата глава новозеландского правительства получила в центре вакцинации Окленда. "Для меня это действительно большое событие - [возможность] принять участие в самой масштабной в истории страны кампании по вакцинации", - сказала Ардерн, отметив, что ее самочувствие после прививки лучше, чем после вакцинации против гриппа.

Премьер-министр напомнила, что, начавшаяся 20 февраля национальная программа вакцинации начнет ежемесячно расширяться с конца июля, а уже в октябре вакцины будут доступны всем без исключения жителям страны. Она сообщила, что две дозы вакцины получили пока лишь 7,7% (340 тыс. человек) населения Новой Зеландии, однако прививочная кампания "идет с небольшим опережением плана", и к концу 2021 года правительство рассчитывает привить всех желающих.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаПандемия COVID-19
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