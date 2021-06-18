Нацпарк "Ленские столбы" в Якутии закрыли из-за сложной пожароопасной обстановки

ТАСС, 18 июня. Туристы в ближайшее время не смогут посетить национальный парк "Ленские столбы" в Якутии, особо охраняемую территорию (ООПТ) временно закрыли из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации резервата.

"В связи с установлением пятого уровня пожарной опасности в Хангаласском улусе национальный парк "Ленские столбы" закрывается для посещения туристов", - говорится в сообщении.

Ранее в Хангаласском районе был введен режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки. Режим действует также в Томпонском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах. "Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников дал поручение объявить режим чрезвычайной ситуации на территории Сунтарского улуса, - добавили в пресс-службе регионального правительства. - Там в 5 км от села Хоро действует лесной пожар, за ночь очаг практически локализован, туда стянуты все имеющиеся силы".

В целом на территории республики, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", зарегистрировано 17 пожаров на 18,4 тыс. га. В МЧС приводят другие данные. "Сложная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском и Олекминском районах, где зарегистрировано 13 очагов на общей площади свыше 19 тыс. га. Основные усилия направлены на защиту населенных пунктов. Сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Сунтарского и Верхневилюйского районов", - сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

За минувшие сутки взято 19 проб атмосферного воздуха на территории шести районов, превышений ПДК вредных веществ, по данным регионального управления Роспотребнадзора, не зарегистрировано. К тушению природных пожаров в республике привлечены около 900 человек, задействовано свыше 90 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.