Обязательная вакцинация в Москве может занять до двух месяцев

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для некоторых категорий работников в Москве может занять 1,5-2 месяца. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора", - написал мэр в своем блоге.