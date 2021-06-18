Обязательная вакцинация в Москве может занять до двух месяцев

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для некоторых категорий работников в Москве может занять 1,5-2 месяца. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора", - написал мэр в своем блоге.
' ТАСС/Ruptly'
Собянин также отметил, что ревакцинация очень важна, по его словам, Москва обсуждает с правительством подходы к решению этого вопроса.
"Сейчас начать ревакцинацию - жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", - написал мэр.