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Обязательная вакцинация в Москве может занять до двух месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что власти обсуждают вопрос ревакцинации
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для некоторых категорий работников в Москве может занять 1,5-2 месяца. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора", - написал мэр в своем блоге.

' ТАСС/Ruptly'

Собянин также отметил, что ревакцинация очень важна, по его словам, Москва обсуждает с правительством подходы к решению этого вопроса.

"Сейчас начать ревакцинацию - жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", - написал мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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