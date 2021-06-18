Правительство России направит около 77 млн рублей на оборудование ульяновской поликлиники

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ульяновская городская поликлиника №1 им. С. М. Кирова получит почти 77 млн рублей на закупку оборудования из резервного фонда правительства РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства РФ.

Председатель правительства Михаил Мишустин 3 июня посетил Ульяновскую область. Здравоохранение и образование были ключевыми темами рабочей поездки премьера в Ульяновскую область. По итогам поездки он утвердил перечень поручений.

"Михаил Мишустин посетил (3 июня) Городскую поликлинику №1 им. С. М. Кирова и пообщался с медицинскими работниками. [По итогам поездки] он поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития до 5 июля внести в правительство проект распоряжения о выделении из резервного фонда на эти цели около 77 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Врачи рассказали Мишустину во время посещения, что поликлинике нужен компьютерный томограф, УЗИ-аппарат для проведения исследований сердца экспертного класса, анализаторы и комплекс оборудования для реабилитации пациентов с посткоронавирусными симптомами. Председатель правительства пообещал помочь учреждению.