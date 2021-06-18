В Думу внесли законопроект об обязанности соцсетей удалять информацию о самодельном оружии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, обязывающий социальные сети выявлять и удалять информацию о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и взрывных устройств. Текст инициативы в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Документ дополняет перечень видов информации и материалов деструктивного характера, подлежащих мониторингу со стороны владельцев социальных сетей. Речь идет об информации "о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия". В случае выявления соответствующей информации владелец соцсети будет обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.

Инициативой также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, распространяющих "публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан".

Авторы документа ссылаются на массовое убийство в казанской школе 11 мая. "Интернет и в первую очередь социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие "смягчающие" обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации", - утверждается в пояснительной записке.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, еще 23 человека пострадали.

С 1 февраля соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.