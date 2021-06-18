Ульяновская областная детская больница получит более 200 млн рублей на оборудование

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Резервный фонд правительства РФ направит более 200 млн рублей на оборудование Ульяновской областной детской больницы им. Ю. Ф. Горячева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства РФ.

Председатель правительства Михаил Мишустин 3 июня посетил Ульяновскую область. Здравоохранение и образование были ключевыми темами рабочей поездки премьера в регион. По итогам он утвердил перечень поручений.

"Около 204 млн рублей предполагается направить на закупку оборудования и еще около 5 млн рублей - на разработку проекта по реконструкции приемного отделения этой больницы (Ульяновской областной детской больницы им. Ю. Ф. Горячева). Проекты распоряжений о выделении на это средств из резервного фонда правительства должны внести Минздрав, Минфин и Минэкономразвития", - отмечается в сообщении.

На реконструкцию приемного отделения финансирование будет предусмотрено при формировании федерального бюджета на 2022-2024 годы. "Поручение по этому поводу также дано Минздраву, Минфину и Минэкономразвития. Срок его выполнения - 1 сентября", - сообщает пресс-служба правительства РФ.