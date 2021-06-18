Доля заразившихся коронавирусом в Москве превысила 10% населения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Доля заразившихся коронавирусом в Москве в пятницу превысила 10% населения города, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией и оценок Росстата.

По информации штаба, с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 269 145 случаев заражения. При этом Росстат оценивает численность населения города в 12 636 312 человек.

Однако власти Москвы считают, что в столице переболело гораздо больше жителей: по словам мэра Сергея Собянина, более 60% москвичей либо перенесли новую инфекцию, либо привились от нее. В среду он говорил, что вакцинацию от коронавируса прошли более 1,8 млн горожан (свыше 14% всего населения).

Из данных штаба следует, что уже вылечились в Москве 1 110 399 заразившихся, или 87,5%. Сейчас проходят лечение 137 470 человек (10,8% всех инфицированных), что для столицы является максимальным показателем с 19 января.