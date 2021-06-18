Аэропорт Симферополя впервые обслужил два млн пассажиров с начала 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Симферополя впервые вырос до двух млн человек за первые шесть месяцев 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь обслужил с начала 2021 года два млн человек. Пассажиропоток аэропорта впервые превысил такой рубеж уже в первом полугодии. В предыдущие годы показатель в два млн принятых и отправленных пассажиров фиксировался не раньше начала июля", - говорится в сообщении.

Как сообщается, юбилейным пассажиром стала жительница Омска, которая с семьей прилетела на отдых в Крым самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии".

"В подарок от аэропорта двухмиллионный пассажир получил сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от "Уральских авиалиний" - сертификат на бесплатный перелет по любому российскому направлению авиакомпании. Пассажир также получил памятные сувениры от Министерства курортов и туризма Республики Крым и сертификат на отдых в детском тематическом парке "Дримвуд", - добавили в пресс-службе.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более пяти млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году ожидают не менее шести млн пассажиров.