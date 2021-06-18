В Башкирии посещать музеи и бассейны можно будет после вакцинации или с ПЦР-тестом

ТАСС, 18 июня. Власти Башкирии ввели несколько ограничений в связи с пандемией коронавируса, приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации, либо с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает в пятницу оперативный штаб республики.

"Приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только при наличии одного из следующих документов: сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном либо распечатанном виде. Справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе первым компонентом вакцины. Справка медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что с 22 июня это требование распространяется на деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, осуществляемую в закрытых помещениях работу ночных клубов (дискотек), а также на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

А с 29 июня - на сферу общественного питания (при количестве 10 и более посадочных мест), деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки и работу пригородного поезда "Орлан".

Кроме того, до 2 июля жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе площадей, парков, скверов, аллей. Прием документов, необходимых для поступления в вузы и колледжи, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций будет проходить в дистанционном режиме. Очная форма разрешается в отношении поступающих в возрасте до 18 лет, а также поступающих, имеющих при себе выше перечисленные документы.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в Башкирии с начала пандемии выявлено 39 756 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 644 человека, умерли - 552 человека.