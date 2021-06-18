Военные вывезут детей из школ и детсадов подтопленной Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота окажут содействие властям Ялты в централизованной доставке домой детей из школ и детских садов, сообщила в пятницу мэр города Янина Павленко.
"Дети находятся в безопасности, детей кормят. Вывозить детей и доставлять по домам мы будем централизованно. Мы ждем подъезда техники военных Черноморского флота, которые отправили шесть "Камазов" сюда, чтобы на них развозили детей", - написала Павленко в своем аккаунте в Facebook.
Ранее сообщалось, что власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за подтоплений. Потоками воды сносит автомобили, жертв среди населения нет, в городе введен режим ЧС. В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их.