Военные вывезут детей из школ и детсадов подтопленной Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота окажут содействие властям Ялты в централизованной доставке домой детей из школ и детских садов, сообщила в пятницу мэр города Янина Павленко.

"Дети находятся в безопасности, детей кормят. Вывозить детей и доставлять по домам мы будем централизованно. Мы ждем подъезда техники военных Черноморского флота, которые отправили шесть "Камазов" сюда, чтобы на них развозили детей", - написала Павленко в своем аккаунте в Facebook.