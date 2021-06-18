В Белгородской области запретили ночную работу кафе, дискотек и отменили выпускные

ТАСС, 18 июня. Власти Белгородской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора отменили проведение общегородских выпускных балов, а также запретили ночную работу ресторанов, караоке, дискотек, фуд-кортов и игровых комнат. Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В ночное время (с 00:00 до 06:00) запрещена деятельность ресторанов, караоке-клубов, дискотек. Исключения предусмотрели лишь для организаций общественного питания, расположенных на территории многосторонних автомобильных пунктов пропуска через госграницу РФ, аэропортов и вокзалов, автозаправочных станций, а также обслуживания на вынос. Фуд-корты, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей в ТРЦ, кальянные также закрыты", - говорится в сообщении.

Работодателям региона рекомендовано ввести дифференцированный график и перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Как уточняется, эти меры призваны разгрузить общественный транспорт и не допустить скопления людей. В регионе также отменены общегородские выпускные балы - мероприятия для выпускников рекомендовано провести на территории школ на открытом воздухе. Парки, скверы, пляжи работают в обычном режиме.

Как пояснили в пресс-службе, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в области наметился рост заболеваемости COVID-19, основной прирост наблюдается в группе молодых людей от 18 до 29 лет.

По оперативным данным на 18 июня, всего в регионе зарегистрировано 39 904 случая COVID-19. Прирост инфицированных за сутки - 70, скончались 727 человек, выздоровели 35 872 жителя.