Петербург проведет более 120 мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург готовится провести в 2022 году около двух десятков федеральных и более 100 городских мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор города Борис Пиотровский на открытии ХIV Международного Петровского конгресса.

"Если этот год в Петербурге в большей степени посвящен проведению чемпионата Европы по футболу, то в следующем году мы планируем с не меньшей активностью провести празднование юбилея Петра I. У нас большой список мероприятий - около 20 федеральных и больше 100 региональных мероприятий. Программа, посвященная Петру, будет звучать и в День города, и в День российской гвардии, и в другие праздники. У нас будет специальное украшение города", - рассказал Пиотровский

В числе основных событий - театральные премьеры, масштабный межмузейный выставочный проект на Марсовом поле, фестивали и многое другое. Тема юбилея Петра Великого в 2022 году также будет отражена в таких крупных проектах, как акция "Ночь музеев" и праздник выпускников "Алые паруса".

"Я уверен, что город на протяжении всего года и в особенности в этот летний период будет насыщен этой праздничной атмосферой, к которой мы все привыкли и которую мы все так любим в Петербурге", - отметил вице-губернатор.

ХIV Международный Петровский конгресс проходит в Петербурге 18 и 19 июня. По традиции он приурочен ко дню рождения императора Петра Великого и посвящен изучению петровской эпохи, сохранению и популяризации петровского наследия. В этом году заглавной темой конгресса стала елизаветинская эпоха в истории России. В работе конгресса принимают участие представители российских регионов и музейного сообщества страны, а также (в дистанционном формате) исследователи из Австрии, Германии, Китая и США.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.