Более трети россиян считают, что для самокатов надо разработать новые ПДД

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым в том числе относятся самокаты, надо разработать новые ПДД, считают 39% опрошенных россиян. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co.

42% респондентов приравняли бы их к велосипедам или мопедам. Каждый десятый считает, что нужно оставить в равных правах пешеходов и арендаторов средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, 91% опрошенных россиян против жесткого регулирования средств индивидуальной мобильности. "За жесткую форму регулирования высказались 9% россиян - они считают, что пользователи СИМ должны соблюдать правила для автомобилистов", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, большинство горожан (79%), отвечая на вопрос о комфортной стоимости аренды электросамоката, ответили, что готовы потратить до 200 рублей за час. Для 15% приемлемая сумма варьируется от 200 до 500 рублей. Всего 2% оценивают час на электросамокате от 500 до 1 000 рублей и 4% - выше 1 000 рублей.

Также 70% россиян уверены, что электросамокаты станут удобнее, если в городе будет больше велодорожек для них. Остальные допускают езду по тротуарам, но не превышая скорости потока и не создавая помех пешеходам. Законодательное ограничение скорости у электросамокатов поддерживают 37% россиян. При этом почти треть опрошенных (31%) уверена, что 20-25 км/ч - оптимальная граница. Крупнейшие сервисы кикшеринга (краткосрочная аренда электросамокатов) уже технически ограничивают свои электросамокаты до этого уровня и вводят "медленные зоны", где скорость автоматически падает до 15 км/ч.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 11 по 17 июня 2021 года. Охват составил 757 258 человек, среди которых 77% мужчин и 23% женщин. С прошлого года в ПДД предложили ввести новый термин - средства индивидуальной мобильности. К ним относятся роликовые коньки, самокаты, скейтборды, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.