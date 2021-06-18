В Карелии официально закрепили статус "дети войны"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в пятницу во втором и окончательном чтении приняли законопроект "О детях войны", который закрепляет этот статус за людьми, пережившими Великую Отечественную войну в юном возрасте. Об этом в ходе заседания карельского парламента по итогам голосования сообщил председатель законодательного органа Элиссан Шандалович.

"Сегодня очень важный, знаковый день для нашей республики. Закон, который официально закрепляет в Карелии статус "Дети войны", принят. Этого ждали 33 тыс. наших земляков, чье детство было перечеркнуто войной. Нет сомнений, что люди, которые в годы Великой Отечественной войны, будучи детьми, перенесли все тяготы и лишения, трудились наравне со взрослыми, приближая Победу, так же, как и ветераны войны, ветераны труда, должны быть отмечены особым социальным статусом", - сказал он.

Законопроект был внесен в парламент фракцией "Единая Россия", подписи под ним также поставили депутаты из парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Яблока". Новая норма предполагает меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В итоговой редакции документ включил в себя денежный вид поддержки - единовременную выплату в размере 1 тыс. рублей. На эти цели из регионального бюджета в 2021 году потребуется около 12 млн рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании документа. Предполагается, что граждане будут иметь право на бесплатную юридическую помощь, обслуживание вне очереди в государственных организациях здравоохранения, лечение в госпитале для ветеранов войн, а также бесплатное посещение культурных событий, которые проводят в республиканских госучреждениях.

Всего ко второму чтению документа в профильный комитет поступили 10 поправок. Предложения, касающиеся льготного проезда на общественном транспорте, зубопротезирования, а также транспортного налога, которые внесли фракции "Яблоко" и КПРФ, было предложено доработать с правительством региона на предмет их финансовой обеспеченности. В будущем закон "О детях войны" может совершенствоваться с учетом возможностей бюджета республики.

"22 июня будет 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Я родилась в 1941 году, когда блокада уже началась. Будучи ребенком, очень хорошо помню, что мы жили в голоде, разрухе, испытывая тяготы военного времени. Конечно, дети войны заслуженно получают официальный статус", - приводит пресс-служба заксобрания республики слова председателя петрозаводской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Веры Ермаковой.