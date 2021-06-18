Суд обязал AstraZeneca поставить ЕС 50 млн доз вакцины

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Суд Брюсселя обязал британско-шведскую фармакологическую компанию AstraZeneca срочно обеспечить поставку в ЕС 50 млн доз вакцины по юридически установленному графику под угрозой штрафа до €500 млн. Об этом сообщила в пятницу Еврокомиссия (ЕК), которая подала на британско-шведскую компанию в суд за срыв поставок по контракту на предзаказ вакцины государствам Евросоюза.

"Суд обязал AstraZeneca срочно поставить 50 млн доз вакцины до 27 сентября 2021 года в соответствии с юридически обязывающим графиком: первые 15 млн доз должны быть поставлены к 09:00 по центральноевропейскому времени (10:00 мск) 26 июля, еще 20 млн доз - к 23 августа, 15 млн - к 27 сентября. В случае нарушения штраф составит €10 за каждую непоставленную дозу", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Суд разделил позицию Еврокомиссии, что британско-шведская компания допустила "грубое нарушение условий контракта".

"Данное решение суда не только демонстрирует, что компания вакцинации в ЕС выполняет свои задачи на ежедневной основе, но и тот факт, что она основана на твердом юридическом базисе", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя это решение.

AstraZeneca не смогла выполнить обязательства по своему контракту по поставкам вакцины в страны ЕС. В первом квартале 2021 года вместо законтрактованных 110 млн доз она поставила чуть менее 40 млн, что привело к серьезным сбоям и затягиванию первого этапа вакцинации.

В настоящий момент вакцинация в странах ЕС вышла на плановый уровень, Еврокомиссия рассчитывает, что в течение июля в ЕС будут вакцинированы 70% взрослого населения.