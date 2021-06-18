Финал премии "Студент года - 2021" впервые пройдет в Томске

ТОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Финал всероссийского конкурса-премии "Студент года" для учащихся вузов и техникумов, добившихся результатов в науке, бизнесе, спорте и творчестве, пройдет в Томске в ноябре 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Томской области со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

"Мы станем первым за Уралом регионом, который будет принимать финал конкурса "Студент года". Лично меня это не удивляет, ведь Томск - официальная студенческая столица России. В томских университетах учатся студенты из 93 стран мира и 78 регионов страны. Томск входит в сотню лучших студенческих городов планеты. Где еще, если не у нас?" - цитируется в сообщении губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Всероссийский финал премии пройдет в Томске в ноябре. Томск станет первым регионом страны, который примет два финала премии: для университетской молодежи и студентов техникумов и колледжей.

Премия "Студент года" пройдет в 2021 году в восьмой раз. С 2019 года конкурс проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". В этом году премия посвящена Году науки и технологий в России, она объединит около 18 000 участников. 75 субъектов РФ, по данным Российского союза молодежи, уже подтвердили проведение региональных этапов, которые завершатся в сентябре. На финалы в Томске приедут 1 000 лучших студентов России.

Томск претендует на статус одного из мировых центров по экспорту образования и носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.