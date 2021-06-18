Эксперт: вакцинация от коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивное здоровье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Исследования показывают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивное здоровье, заявила в пятницу на пресс-конференции в Москве замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"Мы провели исследования. Нету влияния вакцинации на репродуктивное здоровье. Зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции", - заявила она.

Адамян пояснила, что вирус оказывает влияние в этой связи через системную воспалительную реакцию, ухудшается состояния здоровья, осложняется беременность, отмечается много случаев невынашивания беременности, преждевременных родов, вынужденных кесаревых сечений.

"Каждая женщина должна сегодня проводить вакцинацию, чтобы, если наступит беременность, ребенок был защищен ею и ее антителами, потому что они проходят непосредственно через грудное молоко", - сказала эксперт.

Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь, в свою очередь, добавил, что говорить о том, что ковид у мужчины обязательно приведет к импотенции или бесплодию, не следует, так как все зависит от изначального состояния здоровья. "Говорить огульно, бездоказательно, что ковид приведет к импотенции, бесплодию, - это не так. Ковид приведет к изменению сосудистого состояния на любом уровне, и если действительно где-то это место тонко, оно, конечно, порвется. Я имею в виду какую-то урологическую составляющую. Сегодня говорить, что после ковида человек - инвалид или уже не мужчина, это неверно", - пояснил он.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных. По его словам, количество беременных женщин, которые сегодня наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около 10 тыс. человек. Министр назвал вовлечение в число заболевших коронавирусной инфекцией беременных женщин особенностью настоящего периода и сообщил, что вопрос о вакцинации беременных от коронавируса может быть решен в ближайшие неделю-полторы.