Водолазы МЧС не сопровождали лодку с Аксеновым в Керчи, а исполняли другие задачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ, которые попали на видео, где глава Республики Крым Сергей Аксенов во время затопления Керчи плывет на лодке, не сопровождали чиновников, а переплывали поток воды по улице для помощи пострадавшим. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Накануне телеканал "Крым-24" распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает последствия подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах.

"Подтверждаю и заявляю, что это наши федеральные спасатели-водолазы, которые выполняли свои задачи по назначению. Переплывали на другую сторону улицы для помощи пострадавшим от наводнения", - сказал Ожигин.

Аксенов ответил Ожигину, что видео со спасателями стало своего рода рекламным роликом, демонстрирующим надежность спасателей. "Они не гнались за лодкой, они бы ее перегнали, если бы хотели. Все было по-честному", - отметил Аксенов.

На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с. В результате непогоды в Ялте пострадало 8 человек, один человек погиб.