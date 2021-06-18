Степашин заявил, что порядка 3 тыс. лифтов в Ульяновской области нуждаются в замене

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Задача заменить более 3 тыс. лифтов в многоквартирных домах стоит перед Ульяновской областью. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который провел в Ульяновске совещание по вопросам ускоренной ликвидации аварийного жилищного фонда и реализации региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Ульяновской области.

"В Ульяновской области надо заменить более 3 тыс. лифтов. Мы сегодня провели совещание, есть возможность решить и эту проблему", - сказал он.

Степашин добавил, что эта проблема подпадает под вопрос энергоэффективности. "Дом может быть хороший, а лифт - опасный для жизни, а иногда и сломанный, бывает и такое", - уточнил он.

По словам Степашина, в целом по России чуть больше 120 "умных" домов, полностью энергоэффективных. "Строить "хрущевки" хватит. Это неэффективно с точки зрения эксплуатации, потери средств. И самое главное - люди платят намного больше, чем в энергоэффективном доме. Поэтому это задача [энергоэффективность] сегодня, наверное, номер один", - пояснил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.