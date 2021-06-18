Власти Петербурга не исключают обязательную вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса может быть введена в Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в эфире телеканала " 78 " в пятницу.

"При каких условиях, при каких темпах госпитализации и заболеваемости вводить ту или иную меру, в том числе и принудительную, обязательную вакцинацию, - это все-таки прерогатива Роспотребнадзора. На мой взгляд, это вполне может случиться, конечно. Если мы посмотрим на улицы, что происходит, и не только на улице, но и в местах общественных, в ресторанах, в торговых центрах, мы не видим, что большинство пользуется средствами индивидуальной защиты", - сказал он.

По словам чиновника, сейчас в Петербурге более 90 тыс. доз вакцины, пункты развернуты в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для ряда категорий вводится в Ленинградской области, Правительство региона в пятницу опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю 2021 не менее 80% работников государственных и муниципальных учреждений, культурных учреждений, организаций сферы торговли и транспорта и ряда других сфер должны пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Петербурге выявили 455 340 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 426 877 человек, умерли 15 202. За последние сутки в городе выявили 970 случаев заражения.