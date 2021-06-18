Число мероприятий проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" сокращать не планируется

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество запланированных в рамках туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" культурных мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации сокращать не планируется, все они будут проведены с соблюдением санитарных норм, сообщил руководитель проекта Христофор Константиниди.

"Количество мероприятий не уменьшается. Они только добавляются, но все эти мероприятия проводятся с учетом требований и федеральных, и региональных, и местных властей <...> Все регионы очень активно работают - и событийные мероприятия и туристические, и гастрономические, и исторические, и просветительские - все мероприятия будут идти в плановом режиме с соблюдением всех норм", - сказал он на пресс-конференции в Москве в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС.

Константиниди добавил, что мероприятия будут проводиться разномасштабные и разноплановые - выставки, открытые лекции, фестивали - как в онлайн, так и в офлайн-формате. "В рамках проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" мы объединили сегодня четыре региона юга России. Это более 40 музейных комплексов, это действительно большое количество научно-образовательных организаций. На площадках этих организаций, на базе археологических раскопок мы помогаем организовать экспедиции с участием студентов", - добавил он.

"Золотое кольцо Боспорского царства" - турмаршрут по местам, где 2,5 тыс. лет назад были греческие поселения. Он включает 12 городов Ростовской области, Краснодарского края, Крыма. Проект реализуется по соглашению, подписанном в 2019 году на инвестфоруме в Сочи между Русским географическим обществом, Ростуризмом, Республикой Крым, Краснодарским краем, Ростовской областью и Севастополем.