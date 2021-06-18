Воробьев заявил, что власти Подмосковья делают все возможное, чтобы избежать локдауна

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Московской области стараются не допустить введения локдауна из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил в пятницу губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Делаем все, чтобы это избежать. <...> Мы не должны остановить экономику", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности локдауна в Подмосковье.

Воробьев подчеркнул необходимость ношения масок для защиты от коронавируса. Он отметил, что вакцинированным гражданам также не следует пренебрегать этой мерой, поскольку "антитела появляются в лучшем случае через 20 дней, а чаще всего на 30-й день".

Воробьев также заявил, что около 15 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией может быть развернуто в Московской области. В настоящее время в регионе коечный фонд превышает 12 тыс. "У нас в максимуме было порядка 19 тыс. коек, сейчас у нас 12,5 [тыс.]. Думаю, что мы до 15 тыс. точно дойдем", - сказал Воробьев. Он добавил, что по состоянию на утро пятницы 16% коечного фонда оставались свободными.

Ранее Воробьев сообщал, что для пациентов с коронавирусом вновь заработает госпиталь в парке "Патриот".

Вакцинация

По словам губернатора, Московская область получила 225 тыс. доз вакцин от коронавируса.

"Вакцинация идет очень активно. Спасибо Минздраву [РФ], мы получили очень заметную дозу - 225 тыс. вакцин. В понедельник, вторник еще получаем вакцины", - сказал он.

По словам Воробьева, в Подмосковье запись на вакцинацию выросла в три-четыре раза, некоторые пункты вакцинации работают даже круглосуточно. "Такой маленький пример: в Домодедове приемное отделение делало 7-15 прививок, а за прошедшие сутки сделало 200", - рассказал губернатор. "Люди понимают, что это не принуждение, а борьба за жизнь, здоровье, - отметил Воробьев. - Наша задача - позаботиться и сделать, чтобы было удобно, чтобы вакцина везде была, чтобы врач мог дать необходимые комментарии".

Воробьев отметил, что власти Московской области рассчитывают, что жители региона будут делать 30-50 тыс. прививок от коронавируса в сутки.

"Сейчас где-то 1,2 млн [человек] привито. Таким темпом, которым мы сейчас пошли, мы будем, думаю, тыс. 30-40, может, на 50 тыс. выйдем вакцин в сутки, потому что мы и ночью работаем", - сказал Воробьев. Сделать вакцину от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Накануне главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.

В Подмосковье темпы распространения коронавирусной инфекции резко выросли. В пятницу стало известно о 1 254 заболевших в регионе за сутки, что стало максимумом с 18 января, а показатель заболеваемости с конца весны увеличился почти в 1,5 раза.