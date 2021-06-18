В Ингушетии впервые пройдет съезд ветеранов боевых действий и военной службы

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Съезд ветеранов боевых действий и военной службы впервые состоится в Ингушетии в июле. В нем примут участие также и представители общественных и ветеранских организаций из разных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Проведение съезда ветеранов, который состоится в республике впервые, назначено на 10 июля в Назрани, однако дата может быть изменена в связи с эпидемиологической обстановкой. Съезд состоится с участием гостей из других субъектов страны, в числе которых представители и руководители общественных ветеранских организаций, всероссийских организаций "Офицеры России", "Боевое братство", представители Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов при Госдуме РФ и других", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на встрече планируется подписание соглашений о проведении в республике международного форума спецназа России в 2022 году.

"Наши ветераны достойны такой жизни, в которой они не будут ни в чем нуждаться. Они должны быть окружены вниманием и заботой с нашей стороны, и мы постараемся сделать все возможное для их комфортной жизни", - цитирует пресс-служба премьера республики Владимира Сластенина.

На сегодняшний день в Ингушетии проживают более 28 тыс. ветеранов, включая двух ветеранов Великой Отечественной войны, свыше 10 тыс. ветеранов боевых действий на территории России и других государств и более 200 воинов-афганцев.