Премьер Испании сделал первую прививку от коронавируса

"Сегодня я получил первую дозу вакцины, - написал глава кабинета министров. - Спасибо всем медицинским работникам, которые заботятся о нас каждый день". При этом не уточняется, препаратом какой компании привился премьер.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,75 млн случаев заражения, свыше 80,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания вакцинации.