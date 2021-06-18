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Пандемия COVID-19

Премьер Испании сделал первую прививку от коронавируса

Препаратом какой компании вакцинировался Педро Санчес, не уточняется

МАДРИД, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес получил в пятницу первую дозу вакцины от нового коронавируса. Соответствующее заявление премьер сделал в Twitter.

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"Сегодня я получил первую дозу вакцины, - написал глава кабинета министров. - Спасибо всем медицинским работникам, которые заботятся о нас каждый день". При этом не уточняется, препаратом какой компании привился премьер.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,75 млн случаев заражения, свыше 80,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания вакцинации.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия COVID-19
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