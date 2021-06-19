В Москве коечный фонд для лечения пациентов с ковидом планируют нарастить до 24 тыс.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в Москве составляет почти 17 тыс. В ближайшие две недели его планируют нарастить до 24 тыс. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Два дня назад Городская клиническая больница №15 имени Филатова была вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. К уже имеющимся на тот момент мощностям в больнице было развернуто 1,6 тыс. коек. Также пациентов с COVID-19 начали принимать в родерах на территориях действующих коронавирусных стационаров. К настоящему моменту в столице развернуто почти 17 тыс. коек. За ближайшие две недели при необходимости фонд нарастим до 24 тыс.", - сказала Ракова.

Она уточнила, что прием пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территории восьми городских больниц.

По словам заммэра, дополнительные койки будут развернуты в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах: в ближайшие дни - ГКБ имени Иноземцева, ГКБ № 24 и родере на территории клиники, клинической больнице Первого МГМУ имени Сеченова, ГКБ №51, госпитале для ветеранов войн № 3 и родере на территории больницы, федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ № 17 с родером, детской инфекционной больнице №6 и ГКБ имени Спасокукоцкого; через неделю - ГКБ № 29 имени Баумана, нефрологическом корпусе ГКБ № 52 с родером на территории стационара, а также еще одного родера на территории ГКБ № 17; примерно через две недели - ГКБ № 31.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.