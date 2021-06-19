Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до 1,12

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,12. В Москве показатель поднялся до 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Рост индикатора происходит на фоне новых максимумов по числу заразившихся. В России за сутки выявили 17 906 инфицированных, что стало самым большим приростом с 31 января. В Москве подтвердили 9 120 новых случаев, и это новый максимум за всю пандемию (предыдущий, зарегистрированный 18 июня, составил 9 056).

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался выше единицы. В Ростовской области он вырос до 1,01, в Иркутской и Самарской областях - до 1,08, в Санкт-Петербурге, Воронежской и Свердловской областях - до 1,1.

В Нижегородской области показатель составил 1,14, в Красноярском крае - 1,15, а в Московской области, несмотря на максимум по числу заболевших с 3 января, он уменьшился до 1,27.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. В настоящее время коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.