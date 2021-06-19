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Пандемия COVID-19

Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19

Президент республики также сообщил, что белорусскую апробированную вакцину от коронавируса должны выпустить в 2022 году

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заявил, что в стране нет необходимости в проведении обязательной вакцинации населения от COVID-19.

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"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", - сказал Лукашенко, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу, передает агентство БелТА.

Глава республики сообщил, что белорусскую апробированную вакцину от коронавируса должны выпустить в будущем году. "Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную", - сказал белорусский президент.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию доставили также несколько партий вакцины Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. С начала пандемии в стране по данным на 14 июня зарегистрированы 406 360 человек с положительным тестом на коронавирус, скончались 2 987 пациентов с выявленной инфекцией. В последнее время суточный прирост инфицированных снижается и не превышает 1 тыс.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия COVID-19
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